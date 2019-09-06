Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС из-за антироссийских санкций

Внутри Евросоюза нет согласия по вопросу антироссийских санкций, и ряд стран может в будущем поставить под сомнение продление ограничительных мер, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Лидеры ЕС должны найти общий язык в отношении России. У нас сейчас нет единой позиции по России в Европейском союзе, что может поставить под сомнение нашу политику санкций», – цитирует ТАСС Науседу.

Президент Литвы добавил, что в будущем это может повлиять на вопрос продления санкций против России. По его мнению, пока рано делать какие-либо выводы, однако продление мер может «быть поставлено под сомнение многими странами Евросоюза».

Накануне сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это разорительно и деструктивно для самого Брюсселя.

Ранее сообшалось, что большинство жителей ФРГ выступают за отмену санкций против России.