Йеменский командир пообещал применить новое оружие против США в Красном море

Tекст: Ольга Иванова

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово применить против США в Красном море новое вооружение, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Представитель вооружённых сил движения Абед ас-Саур заявил, что их козырь – это возможность закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов, а также введение морской и воздушной блокады Израиля и США.

Командир подчеркнул, что если США ответят силой на действия Йемена, поддерживающего Иран, то силы сопротивления готовы использовать все доступные варианты. Ас-Саур отметил, что Красное море не будет превращено в базу для военных операций против Ирана и «Хезболлы».

Также он заявил: «В этом раунде войны Йемен применит новое оружие. Если Израиль не капитулирует и международное сообщество не выполнит свой долг по прекращению преступлений против народа Палестины, Ливана и Ирана, у нас есть множество дальнейших вариантов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает возможность изменить полномочия своей миссии в Красном море из-за возобновления нападений хуситов на коммерческие суда.