Соловьев и Канделаки отреагировали на УДО Кокорина и Мамаева

Российские телеведущие Владимир Соловьев и Тина Канделаки отреагировали на условно-досрочное освобождение (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в центре Москвы.

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев указал в сообщении в Telegram, что «у Мамаева и Кокорина появился второй шанс».

«Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную – тогда станут народными любимчиками. И, не смотря, на несопоставимость тюремных сроков, еще и будут с историей (советского футболиста Эдуарда) Стрельцова сравнивать», – написал он.

При этом если спортсмены «так ничего и не поняли, то их судьба будет печальна и в памяти они останутся как дебоширы, у которых был талант, а характера не хватило».

На сообщение телеведущего отреагировала советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, написав в Telegram: «Ну, если Кокорин и Мамаев ничего не поняли, то не факт, что их судьба будет печальна. Они могут получить приглашение в «Ахмат».

Телеведущая, журналистка Тина Канделаки отметила в записи Telegram, что верить словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, заявившего о положительном влиянии Кокорина и Мамаева на пропаганду здорового жизни за два месяца заключения, «оснований нет».

«Видимо, (они внесли) даже больший вклад, чем когда находились на свободе. Ну а если серьезно, я не думаю, что найдется человек, который скажет, что друзья, так лихо отметившие юбилей своей дружбы, понесли недостаточное наказание», – добавила Канделаки.

Она выразила надежду, что «оба футболиста смогут доказать свою состоятельность на футбольном поле и таких ошибок уже не повторят».

Журналистка, телеведущая Ольга Скабеева, комментируя досрочное освобождение, опубликовала в Telegram фотографию с ними, подписав, что, по словам Максименко, Кокорин и Мамаев УДО «заслужили».

В свою очередь Telegram-канал «Медиатехнолог» написал, что «наконец-то цирк закончился», однако Кокорина и Мамаева «в сборную России уже больше не возьмут».

Напомним, в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил УДО осужденных за драки в центре футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Ходатайство Мамаева об УДО судом удовлетворено.

Ранее об этом в соцсетях сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

Также администрация колонии также поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов и младшего брата Кокорина.

Напомним, Кокорины и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В августе они подали прошение об УДО.

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