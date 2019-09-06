Соловьев и Канделаки отреагировали на УДО Кокорина и Мамаева

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Алкогольный запрет грозит разжечь молодежь

Вопрос, почему в 18 лет уже позволено воевать, а купить бутылку вина по-прежнему нельзя, может оказаться решающимФото: Смирнов Владимир/ТАСС
В Минздраве назвали срок вероятного повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 – до конца текущего года. У такого шага большое количество сторонников, он представляется здравым сразу с нескольких сторон. Но есть и риски, которые касаются не только экономики и здравоохранения, но и политики, причем в наиболее радикальном ее выражении. Возможен ли в стране «алкогольный майдан»?  Подробности...
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«Дружелюбная уступка» Киева Донбассу содержит в себе коварный подвох

У наблюдателей в Донбассе нет сил повлиять на взаимные обстрелы сторонФото: Baz Ratner/Reuters
Российские военные наблюдатели должны вернуться в Донбасс, считают некоторые украинские представители. Это не первое за последнее время предложение Киева навстречу Москве, и многие восприняли его с воодушевлением. Почему российские наблюдатели в свое время покинули Донбасс, в чем заключалась их роль и какую опасность несет в себе их возвращение? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...

Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              Соловьев и Канделаки отреагировали на УДО Кокорина и Мамаева

                 6 сентября 2019, 11:03
              Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Российские телеведущие Владимир Соловьев и Тина Канделаки отреагировали на условно-досрочное освобождение (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в центре Москвы.

              Телеведущий, журналист Владимир Соловьев указал в сообщении в Telegram, что «у Мамаева и Кокорина появился второй шанс».

              «Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную – тогда станут народными любимчиками. И, не смотря, на несопоставимость тюремных сроков, еще и будут с историей (советского футболиста Эдуарда) Стрельцова сравнивать», – написал он.

              При этом если спортсмены «так ничего и не поняли, то их судьба будет печальна и в памяти они останутся как дебоширы, у которых был талант, а характера не хватило».

              На сообщение телеведущего отреагировала советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, написав в Telegram: «Ну, если Кокорин и Мамаев ничего не поняли, то не факт, что их судьба будет печальна. Они могут получить приглашение в «Ахмат».

              Телеведущая, журналистка Тина Канделаки отметила в записи Telegram, что верить словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, заявившего о положительном влиянии Кокорина и Мамаева на пропаганду здорового жизни за два месяца заключения, «оснований нет».

              «Видимо, (они внесли) даже больший вклад, чем когда находились на свободе. Ну а если серьезно, я не думаю, что найдется человек, который скажет, что друзья, так лихо отметившие юбилей своей дружбы, понесли недостаточное наказание», – добавила Канделаки.

              Она выразила надежду, что «оба футболиста смогут доказать свою состоятельность на футбольном поле и таких ошибок уже не повторят».

              Журналистка, телеведущая Ольга Скабеева, комментируя досрочное освобождение, опубликовала в Telegram фотографию с ними, подписав, что, по словам Максименко, Кокорин и Мамаев УДО «заслужили».

              В свою очередь Telegram-канал «Медиатехнолог» написал, что «наконец-то цирк закончился», однако Кокорина и Мамаева «в сборную России уже больше не возьмут».

              Напомним, в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил УДО осужденных за драки в центре футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Ходатайство Мамаева об УДО судом удовлетворено.

              Ранее об этом в соцсетях сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

              Также администрация колонии также поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов и младшего брата Кокорина.

              Напомним, Кокорины и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В августе они подали прошение об УДО.

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