Суд удовлетворил ходатайство Мамаева об УДО

Ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено, сообщила пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

«Удовлетворено ходатайство Мамаева П.К.», – заявила Сазонова, передает РИА «Новости».

В то же время источник ТАСС в уголовно-исполнительной системе сообщил, что футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл выйдут из колонии в Белгородской области 17 сентября.

Собеседник агентства добавил, что обжаловать решение может прокурор, потерпевший или его представитель. В случае обжалования Кокорины и Мамаев будут дожидаться результатов рассмотрения судом жалобы или прокурорского представления.

Тем временем обвинение поддержало ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева. «Прокуратура поддержала позицию защиты, осужденные положительно зарекомендовали себя, имеют два поощрения. Основная цель была достигнута – исправление. Оснований для обжалования не имеется, как только решение суда вступит в силу, они выйдут на свободу и будут радовать своих болельщиков», – сказал прокурор, отметив, что позиции суда и прокуратуры об УДО совпали.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. При этом, по словам источника, футболист должен быть освобожден сразу.

До этого администрация колонии также поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов и младшего брата Кокорина.

Напомним, Кокорины и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В августе они подали прошение об УДО.