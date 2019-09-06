Эксперт оценил задержание топ-менеджера Ростеха в Италии по запросу США

«Эта провокация скорее связана с желанием США заполучить какие-то наши технологии у одного из ведущих руководителей ОДК», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Так он прокомментировал задержание в Италии и возможную экстрадицию в США топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха Александра Коршунова.

«Кроме ПД-14, компания занимается еще перспективным двигателем пятого поколения Су-57. И если такой топ-менеджер попадет в руки к американцам, подумайте, что они захотят. Он ведь наверняка что-то знает», – добавил заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Он отметил, что обвинения против Коршунова о том, что он якобы воровал американские технологии, смешны, так как менеджеры такого уровня не охотятся за ними.

«Как минимум глупо выдвигать ему такие обвинения, этим занимаются совсем другие люди. Это сродни тому, как арестовали дочь главы Huawei – не имеет отношения к похищению технологий и всего такого. Отдел технологической разведки – это не руководители первого или второго звена. Так же можно тогда сказать, что Стив Джобс и Илон Маск были в России, значит воровали технологии у нас», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что задержанного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александра Коршунова подозревают в хищении коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.

В обвинительном заключении также говорится, что Коршунов хотел использовать полученные данные для проекта перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35, также разрабатываемого «ОДК-Авиадвигатель». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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