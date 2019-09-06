Путин назвал «исходную точку» в вопросе принадлежности Южных Курил

Президент Владимир Путин предложил считать исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли Советскому Союзу.

В ходе встречи директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько упомянул об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата 19 века Евфимия Путятина.

Президент уточнил: «Это он острова отдал Японии?» (речь идет о подписании Путятиным в 1855 году Симодского трактата, по которому стране восходящего солнца отходила часть Курильских островов).

Штанько в ответ заметил, что в истории есть разные даты, и «если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких (по поводу Курильских островов) нет», передает ТАСС.

«Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша все забрал – и все, и дело с концом. Отец народов», – с улыбкой подчеркнул Путин, сделав, таким образом, отсылку к возглавлявшему СССР в то время Иосифу Сталину.

В четверг глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Абэ отметил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России и таким образом «съел вместе с ним пуд соли».

В ответ Путин заявил, что на процесс заключения мирного договора с Японией влияют вопросы безопасности и интересы третьих стран, в том числе США. В этой связи президент напомнил известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.

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