Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Почему «убийство экзаменов» не произойдет в ближайшие годы

Экзамены могут стать настоящей психотравмойФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме выступил с очередным революционным предложением: «убить» школьные экзамены. Впрочем, обрадовавшихся вероятной скорой отмене экзаменов школьников придется огорчить. Если это и произойдет – то явно не в ближайшие годы и даже не в ближайшие десятилетия. Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...

Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
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Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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              Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне

                 5 сентября 2019, 12:29
              Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент Владимир Путин заявил, что на процесс заключения мирного договора с Японией влияют вопросы безопасности и интересы третьих стран, в том числе США. В этой связи президент напомнил известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне.

              «Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

              По его словам, это вопросы военного, оборонного характера, а также вопросы безопасности. В данной ситуации, отметил президент, следует учитывать позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США.

              В этой связи президент напомнил известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне.

              «А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: «Доброе слово – это хорошо, доброе слово и Smith & Wesson (американская компания, производитель огнестрельного оружия – прим. ВЗГЛЯД) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово». Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», – отметил Путин.

              В то же время президент отметил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. «На первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим ее решить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 56 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора», – сказал Путин.

              Ранее в четверг глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Абэ отметил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли».

              В четверг Путин на встрече с Абэ заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются.

              Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.


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