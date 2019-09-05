Абэ заявил о съеденном «пуде соли» с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли».

«Возможно вы не знаете, но мы [с президентом Путиным] встречались уже 27 раз, и я хочу, чтобы вы это запомнили», – передает ТАСС слова Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли», – добавил Абэ.

В ходе встречи Абэ и Путин также обменялись футболками сборных своих стран по регби

Как передает агентство Киодо, россияне и японцы в сентябре встретятся в матче открытия на Кубке мира по регби в Японии. Отмечается, что лидеры двух государств пожелали обеим командам удачи в предстоящей игре.

Напомним, в среду сборная России по сумо выиграла у сборной Японии со счетом 5:2 в матчевой встрече в рамках Восточного экономического форума.

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