Абэ: России и Японии больше нельзя медлить с заключением мирного договора

Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг – заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», – сказал Абэ, передает РИА «Новости».

При этом он призвал президента России Владимира Путина «сделать все» для достижения результат.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор, и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран», – сказал японский премьер, передает ТАСС.

В четверг Путин на встрече с Абэ заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.

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