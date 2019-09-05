Умер президент Гильдии продюсеров России

Скончался президент российской Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров, сообщил Союз кинематографистов.

«На 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров», – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Союз и Гильдия выразили соболезнования родным и близким Юрия Боброва.

«Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом, и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег», – пояснили в Союзе.

Юрий Бобров родился в 1952 году во Владивостоке. Окончил факультет театральной режиссуры Хабаровского Государственного института искусств и культуры. С 1996 по 2002 год трудился в должности заместителя гендиректора Госфильмофонда по экономике и производству.

С 2002 по 2004 годы Бобров занимал должность замглавы департамента экономики и инвестиций Министерства культуры. С 2004 по 2013 годы работал гендиректором кинокомпании «Парамир», с 2014 года возглавлял кинокомпанию «Элюзор».

Бобров спродюсировал свыше 20 фильмов. В 2008 году стал президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Награжден знаком «Почетный кинематографист России».