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    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

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    13 мая 2025, 14:12 • Новости дня

    Захарова ответила на заявление экс-президента Литвы о ядерном оружии

    Захарова посоветовала Грибаускайте обсудить ядерные зонтики с Парижем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.

    Захарова предложила Грибаускайте обратиться в Елисейский дворец, заявив: «Пусть звонит в Елисейский дворец – там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Литва поддержала идею Макрона о «ядерном зонтике» для ЕС.

    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    12 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме

    Сериал «Тюремный дневник» о судьбе Марии Бутиной вышел на экраны

    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Над сериалом «Тюремный дневник» работал коллектив профессионалов, в картине точно воссоздана атмосфера американской тюрьмы, актриса Мария Жукова весьма достоверно передала характер главной героини фильма, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба легла в основу сценария сериала. В понедельник в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник».

    «Хоть "Тюремный дневник" и не является документальной работой, достоверность показанных в нем событий удалось передать почти на 100%. Поскольку сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга, в нем удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах», – рассказывает депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба и легла в основу сюжета ленты.

    «Картина не является каким-либо политическим заявлением. Я вообще не пыталась воплотить историю на большом экране. Однако с вопросом о съемках ко мне обратилась компания "Триикс Медиа", а я очень люблю режиссера Игоря Копылова, сотрудничающего с этой фирмой. Смотрела его работы "Небо" и "Крылья империи". Была очень впечатлена и поэтому решила согласиться на предложение», – добавила она.

    «Здорово, что сериал выходит за рамки описанного мною в одноименной книге. У авторов получилось четко и точно передать дух американской тюрьмы. Отдельно хочу выделить работу актрисы Марии Лопатиной, сыгравшую главную роль – Марии Жуковой. Она очень интересно воплотила этого персонажа, а создание качественного и продуманного образа – это всегда сложно», – отмечает собеседница.

    «Конечно, съемочный процесс не прошел легко. Мне было сложно переживать некоторые моменты моей биографии еще раз. Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Находиться в этих декорациях непросто», – поясняет депутат.

    Отвечая на вопрос, является ли сериал чем-то большим, чем дневником, основанным на реальных событиях, она отметила, что с его помощью продолжится борьба против «отмены» России и переписывания истории. «Мы видим попытки Запада многое переврать, как это было сделано, например, с моей биографией. Но мы не позволим им исковеркать прошлое», – заключила Бутина.

    В понедельник прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник», снятого по одноименной книге Марии Бутиной, члена комитета Госдумы по международным делам. Картина создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

    По сюжету героиня сериала Мария Жукова находится в тюремном заключении в США, проявляет выдержку в одиночной камере, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины. Это сюжет о вере, крепости духа и преодолении русским человеком сложных обстоятельств.

    Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада.

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    12 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Зеленский отметил: «Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии».

    Украинский лидер подчеркнул значимость вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Ранее Путин в ответ на ультиматум Украины и поддерживающих ее стран Европы о немедленном прекращении огня на 30 дней предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями в 2022 году. Для этого российский лидер предложил 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий провести переговоры с украинской стороной, чтобы «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу».

    Напомним, что российская сторона не раз обращала внимание на то, что существенным препятствием к переговорам по урегулированию украинского конфликта являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

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    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Журналист Христофору заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не смог добиться от Москвы прекращения огня на Украине на своих условиях, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Президент России Владимир Путин отклонил ультиматум Запада о 30-дневном прекращении огня на Украине, объяснив, что Киев не способен соблюдать подобные соглашения, написал Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры «не смогли загнать российского президента в угол», заявил журналист. «Путин на десять шагов впереди», – добавил Христофору.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,  комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине, назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией.

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    12 мая 2025, 23:54 • Новости дня
    Стало известно о скором ответе России на шаг Польши

    Россия пообещала ответить на закрытие генконсульства в Кракове

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты сообщили о подготовке асимметричных мер в ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, подчеркнув, что ответ будет доведен до польской стороны.

    Россия намерена ответить на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове после проведения межведомственных процедур, передает ТАСС.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила: «Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, причем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь. Они не останутся без ответа, и адекватный ответ на это будет дан».

    Захарова подчеркнула, что после всех межведомственных процедур польская сторона будет уведомлена о предпринимаемых мерах.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский распорядился отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. Это стало уже вторым аналогичным случаем – в октябре 2024 года Польша закрылa российское генконсульство в Познани, обвинив Москву в организации диверсий. В ответ Москва закрыла польское консульство в Петербурге.

    Замглавы МИД РФ Александр Грушко допустил, что Россия может принять ответные меры, включая закрытие польского генконсульства в Калининграде или Иркутске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня. Польские власти ранее заявили о закрытии российского генконсульства в Кракове. Посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

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    12 мая 2025, 20:30 • Новости дня
    ООН поддержала инициативы по переговорам Москвы и Киева

    ООН поддержала инициативы по перемирию и переговорам Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ООН выразило позитивную реакцию на предложения по временной приостановке боевых действий и диалогу между Россией и Украиной.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация с воодушевлением воспринимает инициативы о 30-дневном прекращении огня и возможности прямого диалога двух стран, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы все еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина повысили шансы на подписание в этом году нового исторического газового контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2» . Главная проблема – это цена будущих поставок. Появляются даже слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Почему это маловероятный сценарий? Подробности

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    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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