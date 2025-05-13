Меликов упрекнул магазин Кизляра за провокацию толпы скидками

Глава Дагестана Меликов осудил магазин Кизляра после давки из-за скидок

Tекст: Вера Басилая

Глава Дагестана Сергей Меликов резко осудил действия владельцев магазина мужской одежды и обуви в Кизляре, где 4 мая произошла давка из-за распродажи, передает РИА «Новости».

Он обвинил организаторов акции в провоцировании людей, отметив, что нельзя испытывать граждан, которые живут небогато, устраивая подобные мероприятия без проявления жалости.

По его мнению, вместо того чтобы продавать обувь за 99 рублей, лучше было бы провести акцию для поддержки многодетных семей, родственников ветеранов и семей погибших участников спецоперации на Украине.

Он также призвал отказаться от копирования «черных пятниц», подчеркнув, что подобные западные практики не подходят для местных условий.

После инцидента магазины сети были временно закрыты, а правоохранительные органы проводят проверку в отношении торговой точки.

Ранее в Нижнекамске произошла давка в магазине из-за акции на блендеры. Несколько покупателей получили травмы во время инцидента. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили записи в интернет.