Опубликовано видео давки покупателей в Нижнекамске из-за блендеров

Жители города Нижнекамска в Татарстане устроили давку в одном из магазинов из-за акции на блендеры.

Видео инцидента опубликовано во «ВКонтакте». На кадрах видно, как покупатели толкаются, чтобы заполучить товар. Слышно, как люди спорят. Продавцы, вероятно, не ожидали такого ажиотажа, они бросают коробки с бытовой техникой в толпу.

По данным портала «Новости Набережных Челнов», блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16.00 до 18.00.

Ранее жители украинского города Днепр устроили давку у входа в секонд-хенд.