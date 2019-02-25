Жители украинского города атаковали секонд-хенд

В минувшие выходные жители города Днепр устроили давку у входа в магазин подержанной одежды.

Столпотворение и последующий штурм местного секонд-хенда сняли очевидцы события, сообщает «Днепр Вечерний».

Видео инцидента было опубликовано на Facebook в сообществе «Актив ж/м Парус (Днепр)». На кадрах видно, как люди, пытаясь попасть в магазин, разбивают стекла и двери (видео содержит мат, газета ВЗГЛЯД не может его показать, согласно закону о СМИ).

Такие атаки, согласно данным СМИ, происходят в день завоза товара. Как сообщает «Днепр вечерний», за час до открытия магазина появляются группы крепких молодых мужчин. Они сдерживают толпу покупателей, пропуская «дам базарной внешности». Эти женщины забирают наиболее ценные вещи. Позже одежда появляется на рынках и в магазинах, но стоит она в несколько раз дороже.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля киевские пенсионеры боролись за выброшенные на помойку продукты.