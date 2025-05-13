В Подмосковье возбудили дело после нападения на сотрудника волонтерского центра

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после нападения на штаб волонтерского движения в Протвине. Инцидент произошел вечером 11 мая, когда мужчина в состоянии опьянения зашел в волонтерский пункт и без причины напал на сотрудника, нанеся ему телесные повреждения. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, подчеркивают в ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС.

Задержанный признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном на видео, предоставленном пресс-службой ГУ МВД по Московской области. Он объяснил, что выпивает редко, и был шокирован своим поступком. Мужчина рассказал, что конфликт начался после попытки сотрудников выгнать его из помещения из-за состояния опьянения, после чего он ударил одного из них. Он также добавил, что раскаивается в содеянном, пообещав, что такое больше не повторится.

Накануне следователи начали доследственную проверку после нападения мужчины на девушку-журналиста во время выполнения съемочного задания в петербургском подъезде.

В апреле в Екатеринбурге начали расследование избиения судьи турнира по фигурному катанию, госпитализированного после нападения отца одной из участниц соревнований.