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Песков анонсировал заседание совета Большого театра и Мариинки с Путиным
Президент России Владимир Путин во вторник намерен провести заседание, посвященное вопросам развития Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что в повестку дня включено проведение заседания попечительского совета Большого театра и Мариинки, которое пройдет в Кремле, передает ТАСС.
На встрече ожидается присутствие членов попечительского совета, художественного руководителя и директора Мариинского театра, а также генерального директора Большого театра Валерия Гергиева.
По словам представителя Кремля, Валерий Гергиев планирует рассказать о перспективах развития этих двух ведущих театров страны. Также анонсировано открытое выступление президента Путина в рамках заседания.
Ранее гендиректор Большого театра и художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.