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Путин вручил госнаграды в Кремле
Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».
Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.
Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.
Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.
Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.
Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.
Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.
На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.