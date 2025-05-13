Business Insider: НАТО планирует срочно обновить военную доктрину из-за России

Tекст: Елизавета Шишкова

Планы по пересмотру доктрины альянса связаны с результатами анализа конфликта на Украине, сообщает Ura.ru со ссылкой на Business Insider. Эксперты отмечают, что западные союзники Украины рассматривают конфликт как лабораторию современной войны и выявляют уязвимости существующей доктрины НАТО.

В публикации подчеркивается, что Россия активно применяет современные комплексы противовоздушной обороны и дроны, что серьезно ограничивает возможности авиации альянса. Прямая речь военных экспертов из материала: «Действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение».

Аналитики считают доктрину альянса устаревшей и требуют ее срочного обновления с учетом новых условий. Эксперты подчеркивают необходимость оперативной адаптации для сохранения лидерства и обеспечения безопасности стран блока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет безопасности России заявил, что страны НАТО разрабатывают доктринальные документы для проведения операций на морском дне. НАТО рассматривает морское дно как новую среду для противоборства.