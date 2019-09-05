Брат Джонсона оставил государственные посты из-за разногласий по Brexit

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо объявил об уходе с постов министра по делам университетов и депутата парламента.

«Это было честью – на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра», – передает РИА «Новости» сообщение Джонсона-младшего в Twitter.

Ранее Джо Джонсон поддерживал идею проведения второго референдума с включением в бюллетень варианта «остаться в ЕС».

В среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. После этого Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, но парламент не поддержал это предложение.

Напомним, ранее в пятницу член палаты от лейбористов Филип Хант заявил, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном отказалось препятствовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Брюсселем, лорды успеют принять закон в пятницу.