Джонсон передумал бороться с законопроектом о переносе Brexit

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном отказалось препятствовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Брюсселем, лорды успеют принять закон в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

«Правительство решило не затягивать обсуждение в палате лордов. Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17.00 (19.00 мск) пятницы», – написал Хант в Twitter.

В свою очередь в заявлении лейбористской фракции в палате лордов Twitter говорится, что правительство позволит законопроекту о продлении сроков Brexit пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.

Еще в среду Джонсон призывал не голосовать за «бессмысленное» промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября, передает РИА «Новости».

В среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. После этого Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, но парламент не поддержал это предложение.