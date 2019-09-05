К обвинениям против Доминго присоединились еще 11 женщин

Еще 11 женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщили СМИ.

Как передает агентство AP, певица Анджела Тернер Уилсон и 10 других женщин, оставшихся неназванными, обратились к агентству после того, как 13 августа вышел материал, где приводились обвинения девяти женщин в отношении певца. Женщины заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

«Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения», – передает РИА «Новости» слова одной из опрошенных сотрудниц театра, пожелавшей остаться неназванной.

Она рассказала также, что Доминго был известен тем, что «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать».

Ранее о сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и одна танцовщица. Из них восемь сделали это анонимно, и только певица Патрисия Вульф назвала свое имя.

Кроме того, еще несколько женщин заявили, что он якобы делал им «непристойные предложения».

Напомним, 13 августа симфонический оркестр в американской Филадельфии решил отменить участие испанского оперного певца Пласидо Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября из-за обвинений в домогательствах в его адрес со стороны нескольких женщин.