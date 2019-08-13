Оркестр в Филадельфии отменил участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

Симфонический оркестр в американской Филадельфии решил отменить участие испанского оперного певца Пласидо Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября. Причиной называются обвинения в домогательствах в его адрес со стороны нескольких женщин.

«Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп», – передает РИА «Новости» заявление руководства оркестра.

Кто заменит Пласидо Доминго, пока неизвестно.

Напомним, о сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и одна танцовщица. Из них восемь сделали это анонимно, и только певица Патрисия Вульф назвала свое имя.

Кроме того, еще несколько женщин заявили, что он якобы делал им «непристойные предложения».

«Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию», – заявил в ответ Доминго.