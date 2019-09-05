Врио главы Алтая вручил ключи от новых школьных автобусов и санитарных автомобилей

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин вручил представителям муниципальных образований ключи от 16 школьных автобусов и девяти санитарных автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Хорохордин сообщил, что «в республику поступили восемь автобусов марки «ПАЗ» и восемь автомобилей марки «Форд Транзит», а до конца года поступит еще 19 школьных автобусов». Он указал, что «это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром, мы ставили вопросы о нехватке в регионе школьного транспорта, и нам пошли навстречу», говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Транспорт был предоставлен согласно подписанному распоряжению правительства России, которое предусматривает дополнительную поставку в регионы более 2,45 тыс. школьных автобусов. На эти цели выделено 5 млрд рублей.

Согласно распоряжению всего до конца года Республика Алтай получит 35 автобусов.

Хорохордин отметил, что современные специализированные автобусы, приспособленные для комфортной перевозки детей, помогут ученикам из отдаленных сел участвовать в олимпиадах, спортивных соревнованиях, праздниках, будут доставлять детей в школу. Шесть автобусов направлены в Горно-Алтайск, еще десять – в каждый район республики.

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что задача органов власти всех уровней – создать условия для комфортной жизни населения, даже в самых отдаленных и труднодоступных местах, и это в полной мере относится к юным жителям республики. У них должны быть школы, обеспеченные водопроводом, оборудованием, спортивными залами, интернетом, горячими обедами, и, конечно же, должен быть специализированный транспорт, комфортный и безопасный», – сказал врио главы региона.

Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова отметила, что для города это историческое событие.

«За последние пять лет в городской системе образования не обновлялся автопарк. Новые автобусы – это огромная поддержка, большое подспорье. В Горно-Алтайске в 12 школах обучаются 10,5 тыс. детей, из них 1 тыс. 250 первоклассников. Мы планируем организовать доставку детей из шести развивающихся и застраивающихся микрорайонов города. Кроме того, городские школьники смогут выезжать на спортивные соревнования, творческие конкурсы, в том числе и в другие регионы», – сказала она.

Хорохордин также вручил ключи от девяти новых санитарных автомобилей с повышенной проходимостью и предназначенных для использования даже на самых труднодоступных участках сельской местности.

«Это еще один шаг в обеспечении жителей отдаленных сел доступной медицинской помощью. Они будут служить для доставки пациентов до медицинских организаций и своевременного оказания медицинской помощи», – подчеркнул он.

Медицинские УАЗы, приобретенные в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения», отправятся в Чойскую, Усть-Коксинскую, Чемальскую, Шебалинскую, Майминскую, Усть-Канскую, Турочакскую, Улаганскую районные больницы и в противотуберкулезный диспансер.

По словам врио главы региона, до конца года Республика Алтай получит еще 42 санитарных автомобиля по распоряжению правительства России.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности.