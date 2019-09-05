Путин анонсировал реконструкцию 40 аэропортов в ДФО

Президент Владимир Путин сообщил, что до 2024 года в Дальневосточном федеральном округе будут реконструированы 40 аэропортов.

«До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов – в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что новые стандарты жизни людей требуют нового уровня мобильности. Для Дальнего Востока это развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты внутри региона, в центральную Россию, за рубеж.

Также, по словам президента, авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям.

«Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам», – сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что отток населения с Дальнего Востока с 2005 года сократился в два раза, но надо переломить этот тренд, чтобы регион не терял, а обретал людей.