Путин: Дальний Восток должен не терять, а обретать людей

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

Предположительное изображение российского космического ядерного буксира будущегоФото: кадр из видео
Крайне амбициозная задача реализуется сегодня в России – создание уникальной ядерной энергодвигательной установки. Впервые во всех подробностях этот проект продемонстрировали на прошедшем авиакосмическом салоне МАКС. Сейчас идут испытания, и если идея будет реализована, это впервые в истории откроет России и планете Земля в целом дорогу в дальний космос. Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...

Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              Путин: Дальний Восток должен не терять, а обретать людей

                 5 сентября 2019, 10:52
              Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Отток населения с Дальнего Востока с 2005 года сократился в два раза, но надо переломить этот тренд, чтобы регион не терял, а обретал людей, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

              «По сравнению с 2005 годом миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое. Нам нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой», – заявил Путин.

              Он назвал этот вопрос важным с моральной, этической и экономической точек зрения. «Этот регион должен быть привлекательным для квалифицированных специалистов и, конечно же, для молодежи, за которой, как известно всем, будущее», – отметил президент.

              Он подчеркнул, что Дальний Восток – «это очень молодой регион, у него хороший демографический потенциал, который важно сохранить и преумножить». «Суммарный коэффициент рождаемости здесь выше среднероссийского уровня. Из 8,2 млн жителей федерального округа полтора миллиона – это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей», – сообщил Путин.

              Президент также заявил, что Дальний Восток должен оставаться безопасным и стабильным регионом. «Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения», – заявил президент

              По его словам, «такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом». «Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», – добавил глава государства, передает ТАСС.

              По его словам, на Дальнем Востоке сформированы условия для выхода на опережающий рост. «За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, и это не пустые слова», – сказал глава государства, отметив, что власти намерены «наращивать усилия» и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего.

              «Конечно мы отдаем себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать. Но и сделано все-таки немало, а затем, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, будем запускать в регионе и дальше крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки», – подчеркнул президент.

              По словам президента, «в целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 млрд рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тыс. рабочих мест». Он также отметил, что рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил 23%, что почти в три раза выше среднего показателя по стране.

              Путин также призвал конвертировать экономические достижения на Дальнем Востоке в социальный рывок. «Вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачу нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимых при этом для миллионов людей», – заявил президент.

              Он подчеркнул, что «такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, не спустя годы и годы, а в ближайшее время», передает РИА «Новости».

              Кроме того, Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. «Мы вчера с коллегами – руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», – сказал глава государства.

              Он добавил, что программа ипотеки для молодых семей в ДФО будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

              Также президент предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. «Можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом», – заявил глава государства на Восточном экономическом форуме.

              Он подчеркнул: «Разумеется, этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и, прежде всего, Министерством здравоохранения РФ».

              Кроме того, Путин считает необходимым создать на Дальнем Востоке культурно-образовательный и музейный комплекс. «Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать новый культурно-образовательный и музейный комплекс на Дальнем Востоке – здесь, во Владивостоке», – заявил глава государства.

              Также Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток. «Из 1834 населенных пунктов Дальнего Востока 1614 – это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику», – сказал он.

              «В том числе нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. … Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», – добавил глава государства.

              В среду Путин отметил отсутствие прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне. Президент также назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.


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