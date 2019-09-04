Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин отметил отсутствие прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.

«Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», – сказал Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.

Он подчеркнул, что практически во всех дальневосточных субъектах федерации численность населения продолжает снижаться, и тех, кто уезжает с Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает.

«Правда, приток растет – это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», – добавил президент, передает РИА «Новости».

По его словам, «Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны». «Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона. По словам Путина, нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будут жить люди, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что число желающих переехать на Дальний Восток профессионалов увеличивается. Их привлекает не только стабильная зарплата и перспективы карьерного роста, но и возможность быть причастными к большим проектам, которые сейчас запускаются на Дальнем Востоке.