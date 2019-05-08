Профессионалы высшей пробы переезжают на Дальний Восток

Число желающих переехать на Дальний Восток профессионалов увеличивается. Их привлекает не только стабильная зарплата и перспективы карьерного роста, но и возможность быть причастными к большим проектам, которые сейчас запускаются на Дальнем Востоке. Как дальневосточные предприятия решают проблему дефицита рабочей силы?

На Дальнем Востоке благодаря специальным режимам запускаются новые предприятия, что ведет к появлению новых рабочих мест. По данным Агентства по развитию человеческого капитала, начавшие работу более 1500 новых предприятий уже обеспечили создание более 27 тыс. новых рабочих мест, причем 13,7 тыс. из них созданы в 2018 году. До 2025 года на Дальнем Востоке должно появиться 135 тыс. новых рабочих мест. Однако в силу в том числе демографической ситуации регион испытывает серьезную нехватку профессиональных кадров, без которых невозможно развитие Дальневосточного федерального округа.

«На рынке труда сложился структурный дисбаланс. Растет спрос на специалистов, которые либо не готовились на Дальнем Востоке, либо готовились, но по устаревшим стандартам. В итоге на рынке не хватает профессионалов по определенным специальностям», – говорит гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат.

Например, в промышленности сейчас особенно востребованы профессии мастера, технолога, инженера, а также рабочие специальности (электромонтер, сварщик, токарь, фрезеровщик и другие). В сфере транспорта и логистики нужны машинисты, механики, водители, трактористы, менеджеры по перевозкам. В сельском хозяйстве не хватает агрономов, ветврачей и зоотехников, в рыболовстве – матросов, капитанов, мотористов. В строительстве нужны инженеры, штукатуры, геодезисты и т.д. И, конечно, Дальнему Востоку нужны административный персонал (юристы, бухгалтера, секретари), высший менеджмент (руководители отдела, директора, управляющие), и, IT-специалисты (сисадмины, программисты).

Агентство активно помогает привлекать профессионалов на работу в Дальневосточном федеральном округе.

При содействии АРЧК на дальневосточные предприятия было трудоустроено уже порядка 15 269 человек. С начала 2019 года – 919 человек, из них 9% переехали из недальневосточных регионов.

Михаил Шувалов переехал на Дальний Восток из Сибири. После года тщетных попыток самостоятельно найти профессионала, разбирающегося в автоматических системах, маслоэкстракционный завод «Амурский» обратился за помощью к АРЧК, специалисты которого смогли найти целых девять кандидатов на эту должность.

Этот первый в России завод по глубокой переработке сои (заработал в 2017 году), производящий соевый белковый изолят (до этого он был на 100% импортным продуктом). Завод «Амурский» стал якорным резидентом ТОР «Белогорск», в рамках которого был предоставлен целый ряд налоговых преференций (освобождение на пять лет от уплаты налога на имущество и земельного налога, снижение страховых взносов, таможенные льготы).

После нескольких этапов собеседования Михаил Шувалов приехал из Иркутска в Белогорск на поезде на решающую встречу с руководителем предприятия. Путешествие в обе стороны заняло практически пять суток. Однако оно того стоило. На заводе оценили профессиональный опыт и высокую мотивацию кандидата.

«О работе на Дальнем Востоке я и не думал. Просто искал новое место работы с заработной платой побольше. Поэтому размещал резюме на Superjob, HeadHunter и подобных ресурсах, ходил на собеседования. Затем позвонили из Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, состоялась моя поездка в Белогорск и знакомство с производством на МЭЗ «Амурский». И вот – переехали с семьей. Могу только добавить, что есть еще и глубоко личные причины переезда», – признается Шувалов.

«Здесь далеко не самое худшее место в мире, как некоторые себе это представляют. Мне есть с чем сравнивать, так как по России-матушке я вдоволь покатался»,

– говорит он.

Новый работодатель не только предоставил более высокооплачиваемую работу, но также компенсировал расходы на переезд и аренду квартиры в новом городе в рамках госпрограммы. По словам Шувалова, вскоре после его выхода на работу завод компенсировал стоимость железнодорожных билетов, провоза багажа и даже отдельного места для огромного кота породы мейн-кун.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогает найти сотрудников многим крупным предприятиям, в том числе, и крупнейшей гражданской судоверфи «Звезда» (Большой Камень Приморского края). Эта судоверфь призвана возродить промышленность Дальнего Востока и обеспечить различными судами российских нефтяников и Северный морской путь.

Житель Астрахани Максим Никонов более 18 лет работал в области судостроения, и более 10 лет руководил проектами в этой сфере. В апреле прошлого года с ним связалось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое искало для судоверфи руководителя проекта по строительству судна водоизмещением 114 тыс. тонн. На Ярмарке вакансий судостроительной отрасли в Астрахани, которую организовало агентство, с претендентом удалось познакомиться лично и организовать встречу с представителем ССК «Звезда». В январе 2019 года, буквально через месяц после рождения третьего ребенка, Максим Никонов уехал из Астрахани на Дальний Восток.

По его словам, переезд был более чем осознанный. Во-первых, завод только строится, поэтому есть возможность участвовать в его становлении и получить интересный опыт. Тем более, что предприятие строится с «нуля» и на нем применятся самые современные технологии. Во-вторых, стать руководителем проекта по строительству судна водоизмещением 114 тысяч тонн, которое еще никогда в России не строилось – это и вызов, и огромная честь. Такой возможности кроме как на «Звезде» больше нигде не будет, уверен Никонов.

«Соискатели готовы переезжать в ДФО для работы на промышленных предприятиях: каждый четвертый отклик приходится на вакансии инженерно-технической направленности. Это такие специальности, как мастер, технолог, ведущий инженер, начальник участка, главный технолог, руководитель проекта. Каждый пятый отклик – квалифицированные рабочие специальности: электромонтер, электрогазосварщик, электромеханик, электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие», – рассказывает Сергей Ховрат.

По его словам, для них важна не только стабильная и привлекательная зарплата, но и возможность быть причастным к большим проектам, которые сейчас запускаются на Дальнем Востоке.

Переезжающие на Дальний Восток могут рассчитывать на поддержку от государства. В России уже не первый год действует программа повышения мобильности трудовых ресурсов. При переезде на работу в один их семи регионов ДФО (кроме Бурятии, Якутии, Забайкальского край и ЕАО) новый работник получает финансовую поддержку. Ее размер зависит от региона. Так, в Хабаровском крае выделяется до 1 млн рублей на одного сотрудника. В остальных субъектах ДФО, участвующих в программе, размер финансовой поддержки составляет от 225 тыс. рублей (Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область) до 457,5 тыс. рублей (Приморский край) и 625 тыс. рублей (Чукотский автономный округ).

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Важно, что с 2019 году программа трудовой мобильности распространена теперь и на тех, кто переезжает на работу даже из одного региона Дальнего Востока в другой. Возможность привлекать работников из дальневосточных регионов предусмотрена в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Это новшество позволит большему числу работников получить финансовую поддержку. По оценке Агентства по развитию человеческого капитала, 62% всех откликов приходится на дальневосточных жителей, и только 38% – на жителей из других регионов России. При этом, 90% от всех трудоустроенных Агентством приходится именно на жителей Дальнего Востока.

Деньги в рамках программы поддержки получает работодатель, который тратит их на помощь новому сотруднику – при смене места жительства (расходы на транспорт), обустройстве на новом месте (аренда жилья и оплата коммунальных услуг), переобучение работника, обустройство членов его семьи.

Вот уже три года работает также программа бесплатного оформления земли на Дальнем Востоке через интернет. К середине апреля 2019 года в программе «Дальневосточный гектар» принимает участие уже около 75 тыс. россиян. С ними заключено 51,2 тыс. договоров, еще по 5,4 тыс. заявлений принято положительное решение и скоро ожидается подписание договора. «Наибольшее количество заявлений на «дальневосточный гектар» поступает от дальневосточников– 83%. Среди жителей недальневосточных регионов эта программа наиболее популярна у жителей Москвы и Московской области: от них поступает каждое четвертое заявление», – говорит Сергей Ховрат.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, почти половина (46%) участников программы «Дальневосточный гектар» планируют использовать полученную землю для различных видов предпринимательской деятельности. Наиболее популярным занятием является сельское хозяйство, особенно среди желающих получить землю в Якутии, Амурской области и в Хабаровском крае. Уже, например, реализуются проекты по молочному козоводству в Хабаровском крае, по созданию пасеки, клубничного питомника, выращивания арбузов и дынь. Популярным также является занятие туризмом и рекреационной деятельностью. К примеру, в Магаданской области решили развивать парапланеризм. Вторая половина (42%) участников программы «Дальневосточный гектар» хочет построить жилье, остальные (12%) – вести личное подсобное хозяйство и обустраивать сады.

Например, житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед вместе с семьей и друзьями бесплатно оформил участок площадью 5 гектаров в живописном месте у подножья знаменитых камчатских вулканов. В планах не только создание туристического комплекса, но и теплицы по круглогодичному выращиванию клубники. Бизнесмены намерены использовать уникальное запатентованное решение, разработанное томскими изобретателями. Теплица площадью 35 кв.м. будет находиться под землей на глубине трех метров, свет и тепло растения будут получать от специальных ламп. Первый урожай планируется получить уже к осени этого года.

Туристический проект Меламеда включает в себя гостиницу на 8 номеров площадью 540 кв. метров. Более того, бизнесмен собирается продавать туры в формате «все включено», разработать специальные туристические маршруты по Камчатке, которые будут осуществляться в сопровождении оператора с квадрокоптером. Неудивительно, что предприниматели выиграли сразу четыре различных гранта и получили поддержку на 6,5 млн рублей.