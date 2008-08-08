Как вернуть население на Дальний Восток

Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять?

Президент России назвал демографическую ситуацию одной из главных проблем Дальнего Востока. По его словам, «миграционный отток постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди по-прежнему все-таки уезжают». В прошлом году из региона уехало на 17 тыс. человек больше, чем прибыло.

«Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших – это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах здесь, на Дальнем Востоке», – заявил Путин в понедельник на заседании президиума Госсовета.

«Более 130 лет – с 1860-х вплоть до 1991 года – население Дальнего Востока постоянно увеличивалось, за исключением первых лет Великой Отечественной войны. Росло население за счет миграции из разных регионов страны – молдаван, украинцев, узбеков и т. д. Приезжало всегда больше народа, а уезжало всегда меньше», – говорит ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев.

По его словам, в 60-е годы XX века на Дальний Восток приехало и уехало в общей сложности 5,6 млн человек (общий миграционный оборот), в 70-е годы – 7,8 млн человек, в 80-е годы – во времена строительства БАМа – общий оборот мигрантов составил более 12 млн человек. Пик численности населения Дальнего Востока составлял 8 млн человек.

Но с 1991 года начался бурный отток населения. «В общей сложности за более чем четверть века мы потеряли почти 2 млн человек. Но из этих 2 млн человек, по моим оценкам, примерно половину составляют военнослужащие и их семьи. Воинский контингент на Дальнем Востоке ранее насчитывал 360 тыс. человек, а до недавнего времени оставалось чуть больше 40 тыс. А вместе с семьями (в среднем три человека) получается, что уехало около 1 млн человек», – говорит Авдеев.

Текущая ситуация выглядит печально. В целом миграционный поток небольшой, но приезжает немного, а уезжает гораздо больше. «Чукотка потеряла две трети своего населения. Приморский край потерял 390 тыс. человек. Это как будто с карты края исчезла половина численности города Владивостока или населения Уссурийска и Находки вместе взятых», – говорит собеседник.

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При этом нельзя сказать, что ничего не делается на Дальнем Востоке. Наоборот, в последние годы регион развивается, особенно после саммита АТЭС в 2012 году. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и электронная виза для прибывающих в порт, инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, программа предоставления бесплатно дальневосточного гектара, снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, в госпрограммах государства и госкомпаний приоритет в интересах Дальнего Востока, инвестиционные квоты на вылов рыбы – все это работало на развитие региона.

В итоге экономические показатели ДФО действительно растут. ВРП ДФО по итогам 2018 года может вырасти на 6,3%, до 4,2 трлн рублей (в 2017 году он составил 3,9 трлн рублей), посчитали в международной консалтинговой компании Deloitte, передает РИА «Новости». В 2010–2016 годах ВРП ДФО в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) рос в среднем на 1,8% в год. При этом ВРП на душу населения в ДФО почти на треть превосходит аналогичный показатель по России. Две трети (64%) ВРП округа формируют три крупнейших региона – Республика Саха, Приморский край и Сахалинская область.

За эти годы было принято 30 федеральных законов и более 150 нормативных актов правительства РФ в интересах Дальнего Востока. На федеральном уровне были разработаны и внедрены две программы – дальневосточного гектара и переселения соотечественников. Однако всего этого оказалось недостаточно. Демографическая проблема как была, так и остается.

По итогам 2017 года желание получить «дальневосточные гектары» изъявили 108 тыс. россиян, и 90% из них – это жители Дальнего Востока. Программу дальневосточного гектара некорректно сравнивать со столыпинскими реформами. «Тогда 82% населения было сельское, которое только-только получило свободу от крепостной зависимости. Люди получали наделы по 15 десятин (более 15 га). Тогда была сильная мотивация», – говорит Авдеев.

Минвостокразвития, правда, уже готовит поправки, чтобы дать возможность гражданам, которые успешно освоили первый гектар, претендовать на второй. Вот только найдет ли гражданин этот гектар рядом с первым?

По программе соотечественников, говорит Авдеев, людям зачастую предлагают работу за 7 тыс. рублей с прочерком в графе «предоставляемое жилье».

При этом экономист указывает на такой парадокс: несмотря на огромное количество преференций, например для того же Приморского края в виде ТОРов и статус свободного порта Владивостоку, инвестиционная активность в крае все равно продолжает падать. По объему инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике Приморский край значительно отстает от дальневосточного и среднероссийского уровня. Инвестиционное обеспечение занятых в экономике края было самым низким в 2016 году – 125,2 тыс. рублей на одного занятого. Это лишь 50-е место в стране. Хотя 10 лет назад ситуация была еще хуже – 75-е место в стране.

«Вывод понятен – людей не устраивают сегодняшние условия для жизни, Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много. Это низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков», – говорит Владимир Путин. По его словам, проблему надо решать комплексно – «развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, и, разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле».

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния», – пояснил президент.

«Необходима стратегия развития региона, в которую люди поверили бы и увидели бы перспективу»,

– считает Авдеев.

«Мне греет душу тот факт, что на открывающемся ВЭФ в повестке дня стоят главные темы, на которых, на мой взгляд, и надо сосредоточиться. Это три приоритетных направления, где мы сохранили свой авторитет. Первое – это все, что связано с освоением космоса. Надо развивать все то, что обеспечивает деятельность на космодроме Восточный. Второе – мы имеем единственный в России свободный выход в Мировой океан. Давайте здесь строить порты, создавать свою национальную судоходную компанию и все, что с этим связано. В качестве третьего приоритета определить культуру. Эти три направления могут выступать в качестве интеграционного партнерства России со странами АТР. И тогда мы будем не пристраиваться в хвост к уже существующим альянсам, а станем полноправными партнерами. И по этим направлениям бизнеса необходимо дать преференции», – считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев.

Эти три направления обеспечат население работой, дадут перспективы роста на десятилетия. А жилищная проблема решается просто – ведь земля и новые строительные технологии имеются. Главное – подвести всю необходимую инфраструктуру к участкам и дома выдавать на льготных условиях. Например, молодым семьям предоставить льготную ставку на оплату дома за 15–20 лет, при рождении одного ребенка снимается 10% стоимости кредита, а за пятого ребенка и вовсе освобождение от платы за этот дом, рассуждает собеседник.

Чтобы стимулировать рождаемость, можно помочь матерям-одиночкам. «Треть рожденных детей – у матерей-одиночек. Если бы Минобороны взяло на себя в финансовом плане содержание таких детей начиная с года-двух, а потом суворовское училище, кадетский корпус и т. д., то это уже и подготовка профессионалов с пеленок, и стимул для матерей рожать второго», – говорит Авдеев. И, конечно, еще много подобных преференций можно обсуждать для того, чтобы стимулировать местное население оставаться в регионе и не покидать его.

Решить демографическую проблему стоило бы также с помощью притока мигрантов из Азии,

считает Авдеев. Чтобы развеять мифы и страхи, что китайцы оккупируют Дальний Восток, он предлагает в испытательном режиме опробовать особый миграционный режим в рамках отдельной территории – юга Приморского края или Владивостока.

«Смысл в том, чтобы привлекать азиатских специалистов под решение задач по трем конкретным направлениям. Если ты специалист в космической сфере – тогда можешь претендовать на миграцию. И получение гражданства должно быть стимулом, а не как сегодня – пришел и купил. Нарушишь один–два раза порядок жизни на этой территории, значит, никогда не станешь гражданином», – рассуждает собеседник. Тогда можно будет выполнить поставленную в концепции Минвостокразвития задачу – стабилизировать численность население в ДФО к 2020 году на уровне 6,2 млн человек, а к 2025 году нарастить до 6,5 млн человек. То есть речь идет о росте численности всего на 300 тыс. человек за семь лет. Это не амбициозная, но зато реальная для выполнения задача, считает Авдеев.