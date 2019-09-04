Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.

Глава Якутии Айсен Николаев на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, зачитал доклад на тему: «Нужен ли России Дальний Восток?»

«Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», – сказал руководитель республики, передает РИА «Новости».

«Не знаю, какие придурки так говорили», – прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.

«Ну, четверть века назад мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», – предложил президент.

В то же время Путин отметил отсутствие прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.