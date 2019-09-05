Адвокат прокомментировал ситуацию с обменом заключенными между Россией и Украиной

Подвижек в вопросе обмена заключенными между Россией и Украиной в настоящее время нет, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

«Подвижек нет», – заявил Рыбин, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с обменом пока остается на прежнем уровне, заключенные ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Ранее в четверг глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом должен состояться в ближайшее время.

В понедельник была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.