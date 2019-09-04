Космонавт напомнил Земле, что МКС - «нерезиновая»

Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному Центру управления полетами (ЦУП) о несоответствии расчетов специалистов и реального места для размещения доставленных грузов на борту Международной космической станции (МКС).

Скворцов рассказал, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако места там нет. «У нас складываются такие традиции не очень хорошие», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов с ЦУП.

«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет – все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место», – пояснил космонавт.

«Пускай тогда не удивляются, если эти блоки по базе (системы инвентаризации грузов) будут оказываться в других местах», – добавил он.

В ответ на это специалисты ЦУП пообещали учесть пожелания космонавта.

Напомним, сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

3 сентября Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили эксперимент на борту Международной космической станции (МКС) и посадили робота Федора в корабль «Союз МС-14» для возвращения на Землю.

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