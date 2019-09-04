Новак прокомментировал конфликт Роснефти и Транснефти

Минэнерго урегулирует конфликт Роснефти и Транснефти в рабочем порядке, заявил глава ведомства Александр Новак.

«Мы в рабочем порядке работаем со всеми компаниями, это рабочие вопросы, и мы их вместе урегулируем», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин потребовал от руководства Транснефти извиниться за комментарии, оставленные на письмо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в связи с инцидентом в трубопроводе «Дружба».

Глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер в письме к премьеру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, которая поступает из трубопроводов Транснефти.

Советник президента Транснефти Игорь Демин в ответ заявил, что компания готова согласиться с предложением, но только в случае, если расходы возьмут на себя нефтяные компании.

В Кремле решили не вмешиваться в спор двух компаний.