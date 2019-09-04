Сечин потребовал извинений от Транснефти за ответ Шредеру

Глава Роснефти Игорь Сечин потребовал от руководства Транснефти извиниться за комментарии на письмо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

По словам Сечина, Шредер «высказал свою позицию по этому вопросу в адрес председателя правительства Российской Федерации» и сделал «конкретные предложения, носящие конструктивный характер».

«Почему пресс-секретарь Транснефти начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали», – добавил глава компании в комментарии РИА «Новости».

По его словам, «если это воспитанные нормальные люди, они, конечно, должны принести извинения.

Напряжение между компаниями возникло после того, как глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов Транснефти. На письмо отреагировал советник президента Транснефти Игорь Демин. Он заявил, что Транснефть может согласиться с предложением, если расходы на себя возьмут сами нефтяные компании. Демин прокомментировал и предложение Шредера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти. Роснефть назвала комментарий Демина неприемлемым и неуважительным и посоветовала извиниться перед Шредером.

Между тем, в Кремле решили не вмешиваться в спор Роснефти и Транснефти.