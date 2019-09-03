В Кремле решили не вмешиваться в спор Роснефти и Транснефти

Кремль не будет реагировать на продолжение публичного спора Роснефти и Транснефти из-за загрязнения топлива в трубопроводе «Дружба», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не наша прерогатива», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Напряжение между компаниями возникло после того, как глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов Транснефти.

На письмо отреагировал советник президента Транснефти Игорь Демин. Он заявил, что Транснефть может согласиться с предложением, если расходы на себя возьмут сами нефтяные компании. Демин прокомментировал и предложение Шредера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти.

Роснефть назвала комментарий Демина неприемлемым и неуважительным и посоветовала извиниться перед Шредером.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.