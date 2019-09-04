Хабаровчанин выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего из пневматического пистолета в шестилетнюю девочку из-за шума во дворе, сообщили в СК.

Как говорится в сообщении на сайте СК, 3 сентября во дворе жилого дома шестилетняя девочка получила ранение из пневматического оружия.

«По версии следствия, выстрел произвел 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома. Ему не понравилось, что во дворе шумят дети. Мужчина произвел выстрел в их сторону из пневматической винтовки. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в СК.

Там добавили, что врачи оказали девочке медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности. Стрелок задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 18 августа пьяный мужчина в Москве выстрелил в голову женщине, гулявшей с ребенком.

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