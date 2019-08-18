Пьяный мужчина в Москве выстрелил в голову женщине, гулявшей с ребенком

|
18 августа, воскресенье | Последнее обновление — 03:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Американцы помешали поставкам для космической обсерватории «Спектр-М»
Разделы
Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России
Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах
Навальный приучает оппозицию к травле детей
США напомнили миру о старом способе менять баланс сил
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Наполеон уже не торт
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
США начинают новый передел мира с Гренландии
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Не совсем православные – все равно православные
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
Обсуждение: 340 комментариев
Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живыПодробности...
Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»
Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назадПодробности...
Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»
Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудкамиПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook