Пьяный мужчина в Москве выстрелил в голову женщине, гулявшей с ребенком

Задержан мужчина, который выстрелил в голову женщине, гулявшей с ребенком, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел в пятницу в Новой Москве. Пьяный мужчина поругался с жильцами дома. Гулявшая с коляской женщина сделала ему замечание. Мужчина зашел за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета. Отмечается, что он не был знаком с пострадавшей.

Женщина госпитализирована. Открыто уголовное дело о покушении на убийство, передает Агентство городских новостей «Москва».

15 августа вооруженный ружьем мужчина устроил стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках.

12 августа стрельбу в воздух устроили в Москве из машины на Кутузовском проспекте.