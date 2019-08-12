Стрельбу в воздух устроили в Москве из машины

В Москве на Кутузовском проспекте произошла стрельба, сообщают очевидцы.

Стреляли в воздух. Люди, которые устроили стрельбу, находились в автомобиле Toyota, передает РЕН ТВ.

Напомним, опубликовано видео драки со стрельбой, которую любители бургеров устроили в Петербурге.