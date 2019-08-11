Опубликовано видео драки со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге в кафе произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.

Драка произошла в ресторане быстрого питания на улице Демьяна Бедного, передает РЕН ТВ.

На видео к двум парням и девушкам, сидящим за столом, подходит один из участников конфликта и что-то говорит им, в ответ ему наносят удар по голове. Начинается драка, в которой участвует несколько человек, передает РИА «Новости».

В ходе потасовки участники конфликта использовали стул и травматический пистолет.

Задержаны два человека. Против мужчины, который стрелял из травматики, открыто уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью». Мужчину отпустили под обязательство о явке. На второго задержанного составили административный протокол за появление пьяным в общественном месте.