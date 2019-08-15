Опубликовано видео задержания захватчика магазина в Котельниках

В Сети появилась видеозапись задержания вооруженный ружьем мужчины, который устроил стрельбу в парикмахерской, после чего забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Видеозапись была опубликована в Telegram-канале агентства новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Котельники мужчина открыл стрельбу в парикмахерской, после чего забаррикадировался в продуктовом магазине. Во время переговоров захватчик потребовал, чтобы ему принесли коньяк.

По итогам проведенных переговоров мужчина сдался полиции. По информации МВД, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.