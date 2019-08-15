Закрывшийся в подмосковной парикмахерской мужчина с ружьем потребовал коньяк

Закрывшийся в парикмахерской подмосковного города Котельники мужчина с ружьем потребовал коньяк, сообщил информированный источник.

«Подозреваемый выдвинул условие – переговоры продолжатся после того, как ему будет передана бутылка коньяка», – пояснил собеседник «Интерфакса».

Напомним, в четверг неизвестный мужчина в Котельниках устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался там.