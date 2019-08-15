В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в парикмахерской

В подмосковном городе Котельники неизвестный устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Котельниках мужчина в помещении парикмахерской произвел выстрел из ружья в потолок, после чего забаррикадировался там. В настоящее время уточняется информация по пострадавшим», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что на место происшествия приехали полицейские, они устанавливают обстоятельства инцидента.

В мае 2019 года таксист устроил стрельбу из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье.