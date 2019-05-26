Таксист устроил стрельбу из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье

В соцсетях появилось видео, на котором таксист после конфликта в подмосковном Одинцово достает из багажника предмет, похожий на пулемет, и открывает стрельбу.

Видео опубликовано в паблике «Трехгорка // ЖК Сколковский // Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно конфликт таксиста с несколькими людьми. Мимо потасовки ходят местные жители – инцидент, судя по всему, происходит вечером во вдоре жилого дома. В какой-то момент таксист достает из багажника предмет, который похож на пистолет-пулемет «Кедр» (ПП-91), и стреляет в одного из участников конфликта.

РЕН-ТВ сообщает, что в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт стрельбы. Пострадал один человек. Ведутся поиски злоумышленника.