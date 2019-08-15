Потребовавший коньяк захватчик магазина в Котельниках сдался полиции

Вооруженный ружьем мужчина, который забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сдался полиции.

«Он выдвинул условие – передача ему бутылки коньяка. После того, как оно было выполнено, мужчина сдался правоохранителям», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, на преступление мужчина пошел из-за ревности. «Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее. При себе мужчина имел охотничье ружье, из которого сделал один выстрел. Никто не пострадал», – добавил источник.

По информации МВД, задержанному грозит до семи лет лишения свободы. «Интерфакс» отмечает, что, мужчина забаррикадировался не в парикмахерской, как сообщалось ранее, а в продуктовом магазине.

До этого появилась информация о том, что мужчина открыл стрельбу в парикмахерской, а затем забаррикадировался в помещении. Во время переговоров захватчик потребовал, чтобы ему принесли коньяк.