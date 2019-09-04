Названы города с наиболее загрязненным воздухом

Минприроды составило список российских городов и регионов с наиболее загрязненным воздухом и почвами.

Проект доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» опубликован на сайте ведомства.

Сибирские города возглавили рейтинг. В докладе отмечается, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе.

В список городов с самым загрязненным воздухом попали Абакан, Барнаул, Братск. Далее следуют Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Черногорск, Чита.

Впервые в список вошли Искитим и Абакан, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет.

Самый высокий уровень загрязнения почвы химическими веществами выявлен в Приморском крае, Новгородской области и Санкт-Петербурге. Там уровень превышает норму более чем в три раза.

Также проблемы с почвой зафиксированы в городах Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной осетии и Красноярского края.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин пообещал, что воздух в российских городах станет чище на 20%.