Минприроды анонсировало масштабную очистку воздуха в городах

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин пообещал, что воздух в российских городах станет чище на 20%.

На встрече с участниками молодежного форума «Машук» в Пятигорске министр рассказал о планах ведомства очистить воздух в 12 городах. Работы будут вестись в рамках нацпроекта по экологии, передает ТАСС.

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать, мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», – сказал он.

Кобылкин подчеркнул, что наиболее актуальна проблема загрязненности воздуха в промышленных центрах.

«На Кавказе всегда чистый воздух, и вы не представляете, что значит тяжело дышать в городе, такие ситуации возникают <...> в большей степени в районе Урала, Челябинска, Свердловской области», – пояснил министр.

Ранее были названы российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разрабатывать и принимать дополнительные действия для ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.