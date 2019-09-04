Одному из американских сенаторов после жалоб выдали российскую визу

Американский сенатор-республиканец Майк Ли на этой неделе получил российскую визу, сообщает издание Politico.

По словам представителя сенатора, Ли собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября. В ходе поездки парламентарий планирует встретиться с «представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом», передает ТАСС.

«Майкл Ли намерен обсудить торговлю, диалог по военной линии, религиозные свободы, – отметил представитель сенатора. – Для США важно поддерживать прочный и открытый диалог с Россией».

В посольстве России в США подтвердили выдачу виз американскому сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам «в соответствии с существующей процедурой».

Напомним, в конце августа ряд американских законодателей пожаловались на отказ в получении визы в Россию, среди них сенаторы Рон Джонсон, Крис Мерфи. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами. При этом в посольстве посоветовали американским сенаторам принять на Капитолии своих коллег из России.

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