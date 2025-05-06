  • Новость часаПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    Орбан назвал причины конфликта с Зеленским
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    6 мая 2025, 04:23 • Новости дня

    Временные ограничения полетов ввели в трех российских аэропортах

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорты в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация.

    Ограничения были введены в аэропортах в городах Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна). При этом столичные аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу, сообщила Росавиация в Telegram.

    Напомним, ограничения также действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. Приостановлена работа аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    Коментарии (16)
    5 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок, отмечают пользователи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Да она насильно грузинка!»; «И эта женщина будет говорить нам о важности изучения грузинского языка?!»; «Это надо же умудриться допустить около 20 ошибок» – высказываются пользователи социальных сетей, предлагая Зурабишвили «отправиться на пенсию в родную ей Францию».

    Зурабишвили, в частности, написала, что в супермаркетах в Тбилиси очень много продукции из России, поэтому без знания русского языка якобы ничего нельзя приобрести.

    «Русские в барах, ресторанах, магазинах, – возмущается она. – Ведут себя, словно находятся в своей стране».

    Коментарии (18)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.

    По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.

    Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.

    При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.

    Коментарии (23)
    5 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась совершить прорыв на участке границы у Теткино в Курской области, сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». Также уничтожены два квадроцикла.

    В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов.

    Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Новый Путь.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

    ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ предприняли попытку проникнуть в Курскую область у Теткино. По его данным, ВСУ пытаются расчистить дорогу в минных полях, но уже потеряли несколько инженерных машин. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

    По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и комбинированные атаки беспилотников по Крыму.

    «Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

    В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.

    Коментарии (11)
    5 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка России Натали Павлик заняла пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Такое решение официально объявлено в заявлении Социал-демократической партии Германии.

    Павлик родилась в поселке Восток Тюменской области, а в 1999 году вместе с семьей переехала в Германию по программе репатриации. С 2021 года она является депутатом бундестага от избирательного округа Веттерау I в федеральной земле Гессен, передает Lenta.Ru.

    В 2022 году Павлик уже была назначена уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств. Теперь ей предстоит курировать более широкий круг вопросов, связанных с миграцией и интеграцией в стране.

    Ранее Bild сообщил о сохранении Борисом Писториусом поста министра обороны ФРГ.

    Коментарии (14)
    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

    Коментарии (17)
    5 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Симион занял первое место на выборах президента Румынии
    Симион занял первое место на выборах президента Румынии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии лидером после полного подсчета голосов стал представитель националистов Джордже Симион.

    Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные результаты первого тура президента страны. После обработки 100% бюллетеней Джордже Симион, возглавляющий националистическую партию «Альянс за объединение румын», получил 40,96% голосов.

    На втором месте оказался независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,99%. Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию, набрал 20,07% и занял третью позицию, передает РИА «Новости».

    В борьбе за пост президента участвовали одиннадцать кандидатов. Помимо Симиона, Дана и Антонеску претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».

    По законодательству Румынии, если ни один кандидат не набрал более половины голосов, то через две недели организуют второй тур, победитель которого определяется простым большинством.

    Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.

    Коментарии (11)
    5 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы
    Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша столкнулась с заметным снижением численности населения – за последние пять лет численность сократилась на 700 тыс., а за десять лет – на 800 тыс. человек.

    Численность населения Польши резко сокращается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita. За последние десять лет, по оценкам издания, Польша потеряла не менее 800 тыс. человек, а за последние пять лет – как минимум 700 тыс. человек.

    Согласно последним данным главного статистического управления, в настоящее время в Польше проживает менее 37,5 млн человек. За прошедший год население страны уменьшилось на 158 тыс., а с декабря – на 52 тыс. человек.

    В издании напомнили, что среднее количество детей на одну женщину в Польше на протяжении более тридцати лет остается ниже двух, что не обеспечивает смену поколений. Исследователи из Варшавской школы экономики и Варшавского университета заявили, что ускорение депопуляции вынуждает общество и руководство страны обсуждать реформы, в частности, повышение пенсионного возраста и экономические изменения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что темпы прироста населения планеты достигнут максимума к 2080-м годам, после чего ожидается устойчивое сокращение, несмотря на продолжающийся рост населения Африк.

    Коментарии (16)
    5 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей в Грузии «Грузинской мечты» Каха Каладзе пригрозил обнародовать доказательства призывов представителей стран Запада с призывами открыть «второй фронт». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда это будет необходимо, власти обнародуют доказательства, что происходило в кабинете (уже бывшего) премьер-министра во время встреч с постпредом Евросоюза и послами различных стран», – заявил Каладзе.

    По его словам, «бюрократия "глубинного государства" рассчитывала привести к власти на выборах в парламент в 2024 году в Грузии агентурные партии, которые, в отличие от патриотических сил, могли ввергнуть страну в пламя войны, как это произошло на Украине».

    «Мы пока в общем говорим о том, что происходило в кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили), но, когда понадобится, обнародуем это», – сказал Каладзе.

    Ранее власти Грузии говорили о том, что представители Запада, в том числе экс-посол США Келли Дегнан, призывали Грузию открыть «второй фронт» против России и, после неминуемого поражения, начать партизанскую войну.

    Коментарии (5)
    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

    Коментарии (19)
    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

    Коментарии (8)
    5 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    Суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве

    Суд отклонил иск племянниц Жириновского к его сыновьям Гарсия и Эйдельштейну

    Tекст: Вера Басилая

    Сыновья Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн выиграли судебный спор против его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой по делу о наследственном имуществе и договоре пожизненного содержания.

    В иске Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, которые являются племянницами Владимира Жириновского, говорится о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с сыновьями политика Давидом Гарсия (Игорь Лебедев) и Олегом Эйдельштейном. Суд полностью отказал в удовлетворении требований, решение опубликовано в официальной картотеке, передает РИА «Новости».

    В судебных документах указано, что в «удовлетворении исковых требований Листопадовой и Соколовой к Эйдельштейну и Гарсия отказать».

    Помимо этого, истцы также просили истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако суд не поддержал и эти требования. Слушание по делу продолжалось с декабря 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Олег Эйдельштейн якобы сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.

    Коментарии (6)
    5 мая 2025, 21:19 • Новости дня
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты».

    В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

    Коментарии (14)
    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

    Коментарии (13)
    Главное
    Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в безопасные районы
    МВД Дагестана: Тяжелораненый полицейский обезвредил боевика с ножом
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний
    Группировку водолазов для сбора мазута в Керченском проливе увеличили вдвое
    Актер Гогунский назвал свои любимые песни о Великой Отечественной войне

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............