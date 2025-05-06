«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.3 комментария
Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска
Аэропорты Казани (UWKD) и Нижнекамска (Бегишево; UWKE) временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация.
При этом ограничения отменили в аэропортах Самары, Волгограда и Саратова, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Также ограничения сняли в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация в Telegram.
Напомним, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова, Самары. Позднее принимать и отправлять рейсы перестали аэропорты в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле.