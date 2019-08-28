Не получившим визы в Россию сенаторам США дали совет

Американские законодатели должны были принять в Вашингтоне своих российских коллег из Федерального собрания, если бы они на самом деле стремились к равноправному межпарламентскому диалогу, заявили в пресс-службе посольства России в США.

«Сказанное нами ранее в связи с высказываниями сенатора Джонсона в полной мере относится и к сенатору Мерфи. Если американские законодатели были бы сторонниками развития равноправного межпарламентского диалога с Россией, они бы давно приняли своих коллег из Федерального собрания Российской Федерации на Капитолии», – передает ТАСС сообщение посольства России в ответ на слова американского сенатора-демократа Криса Мерфи, который утверждал, что ему было отказано в получении въездной визы в Российскую Федерацию.

Там добавили, что на слова Мерфи об «изоляции» России лучше всего ответит карта, на которой отмечены 179 государств участников Межпарламентского союза.

Напомним, во вторник Мерфи заявил, что ему отказали в получении визы для въезда в Россию. Он добавил, что собирался в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса, но не смог получить визу.

Ранее на отказ в получении визы в Россию пожаловался американский сенатор Джонсон.

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