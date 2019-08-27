Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в получении визы в Россию

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи утверждает, что ему отказали в получении визы для въезда в Россию.

Он заявил, что собирался в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса, но не смог получить визу, передает ТАСС.

В понедельник пожаловался на отказ в получении визы в Россию американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон.

В посольстве России однако заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой. Более того, известно, что политик внесен в российский «стоп-лист».